Dortmund ve APOEL yenişemedi!
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DORTMUND VE APOEL YENİŞEMEDİ!

Dortmund ve APOEL yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, evinde APOEL Nicosia'yı ağırladı.

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UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, evinde APOEL Nicosia'yı ağırladı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla her iki takım da puanını 2'ye çıkarttı.

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