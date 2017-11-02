Tottenham ve City, üst turu garantiledi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TOTTENHAM VE CİTY, ÜST TURU GARANTİLEDİ

Tottenham ve City, üst turu garantiledi

 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. 

306 Okunma

 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. 

G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.

Öte yandan Manchester City'nin 3. golünü kaydeden Agüero, 178 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

E Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0

Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Liverpool 4 2 2 0 13 3 10 8
Sevilla 4 2 1 1 8 8 0 7
Spartak Moskova 4 1 2 1 8 5 3 5
Maribor 4 0 1 3 1 14 -13 1

F Grubu:

Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Manchester City 4 4 0 0 12 3 9 12
Shakhtar Donetsk 4 3 0 1 7 5 2 9
Napoli 4 1 0 3 7 9 -2 3
Feyenoord 4 0 0 4 3 12 -9 0

G Grubu:

Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10
Porto 4 2 0 2 9 7 2 6
Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4
Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

H Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Tottenham 4 3 1 0 10 3 7 10
Real Madrid 4 2 1 1 8 5 3 7
Borussia Dortmund 4 0 2 2 4 8 -4 2
APOEL 4 0 2 2 2 8 -6 2
 
ETİKETLER #Beşiktaş
"İlk maça göre farklı oynamak durumunda kaldık"
Porto, Beşiktaş'ın peşine takıldı!
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Vodafone Park'ta 14. penaltı
İç sahada yenilmezlik sürüyor
"Dört maçta on puan önemli bir avantaj"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿