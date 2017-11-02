Tottenham, Real'i ezdi geçti!
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TOTTENHAM, REAL'İ EZDİ GEÇTİ!

Tottenham, Real'i ezdi geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Tottenham, sahasında Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. 

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Tottenham, sahasında Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. 

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 27 ve 56. dakikalarda Dele Alli, 65'te Eriksen attı. 

İspanya temsilcisinin golü 80'inci dakikada Ronaldo'dan geldi. 

Maçı yöneten Cüneyt Çakır ve ekibinin, İngiliz temsilcisinin ilk golündeki kararı, “ofsayt” olduğu gerekçesiyle Real Madrid’den tepki aldı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın devre arasında Cüneyt Çakır'ın yanına koşarak karar nedeniyle tepki gösterdi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Tottenhem zirvedeki yerini korurken Real Madrid 7 puanla 2. sırada kaldı. 

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