"İlk maça göre farklı oynamak durumunda kaldık"
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"İLK MAÇA GÖRE FARKLI OYNAMAK DURUMUNDA KALDIK"

"İlk maça göre farklı oynamak durumunda kaldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta aldıkları sonucun kötü olmadığını söyledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta aldıkları sonucun kötü olmadığını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında kontrollü oynamayı hedefleyerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Bir puan bizim için kötü değil. Oyunun kontrolü bakımından en azından kaybetmek istemiyorduk. Rakiplerin alacağı sonuca göre gruptan çıkmayı garantilemek de vardı." dedi.

Monaco'nun deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip olduğunu vurgulayan Güneş, "İlk maça göre farklı oynamak durumunda kaldık. Kontrolü elde tutup, hücum etme düşüncesindeydik. İlk yarıda bu anlayışımız iyiydi. Atak sayımıza göre rakibin arkasında finaldeki işleri iyi yapamadık. İkinci yarıda golü bulduk. Son bölümdeki hatalardan biri, git gel olmasıydı. Kontrolün kaybolması rakibin işine geliyordu." diye konuştu.

Avantajın hala kendi ellerinde olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Önce gruptan çıkmayı garantilemek lazım. Kaybetseydik Avrupa Ligi'ne bile katılamayabilirdik. Önde gidiyoruz. Geçen sezon son maçta kaybettik. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Buna da güvenmiyoruz, işimizi yapacağız. Taraftarların beraberlikten dolayı üzülmesine biz de üzüldük. Maç öncesi beraberliğe razı olacağımı söyledim. Karşımızda tehlikeli bir takım vardı. Kaybetseydik, moralimiz de bozulurdu. Gruptaki durumumuz da zora girebilirdi. Türkiye'yi iyi temsil ediyoruz, mutluyuz."

- "Sakatlıklar oyunun seyrini değiştirdi"

Şenol Güneş, Monaco maçında Dusko Tosic, Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan'ın yaşadığı sakatlıkların oyunun seyrini değiştirdiğini dile getirdi.

Maç içinde gerideki bölgede yer alan oyunculardan değil, hücumdaki futbolculardan değişiklik yapmayı düşündüğünü anlatan Güneş, "Sakatlıklar sonrası geriden hamle yapmak zorunda kaldık. Bu oyunun seyrini değiştirdi. Tosic, Tolgay ve Atiba da sakatlık var. Gökhan Gönül'ün de sıkıntıları bulunuyor ama önemli değil. İlk başta Atiba'da sıkıntı başladı. Sonra Tosic, ardından Tolgay sakatlandı. Durumlarıyla ilgili şu anda bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin fedakarlık isteyen bir organizasyon olduğunu belirten Güneş, "Oyuncu için, kulüp için fedakarlığa değecek bir yer. Beşiktaş olarak ülke puanına katkı yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almazsanız zaten bir şey olmaz. O zaman niye katılalım. Burası önemli bir turnuva. Müziği güzel, atmosferi var." değerlendirmesinde bulundu.

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