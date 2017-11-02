TURKİSH AİRLİNES OPEN 2017 PRO-AM GOLF TURNUVASI SONA ERDİ

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Airlines Open 2017 Pro-Am Golf Turnuvası, sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde düzenlenen ve 54'ü profesyonel, 162'si amatör toplam 216 sporcunun katıldığı turnuvanın ikinci ve son gününde, 27 grupta 27'si profesyonel toplam 108 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Padraig Harrinton önderliğinde Tom Muldoon, Kevin Commings ve John Travers'ten oluşan Regnum 4 ekibi, -40 vuruşla ikinci günün şampiyonu oldu.

Benjamin Hebert, Tien Pao Wang, Ali Dhanji ve Protekizli eski futbolcu Ricardo Pereira'dan oluşan THY 4 takımı -33 vuruşla ikinciliği, Matthew Southgate, Qin Chuan, Warren Espey ve Zhen Ge'den oluşan THY 6 takımı ise -3 vuruşla üçüncülüğü elde etti. Turnuvada erkeklerde en uzun vuruşu yapan Will Dodds, aynı zamanda bayrağa en yakın vuruşu yapma başarısı da gösterdi. Kadınlarda ise en uzun vuruşu yapan Birsel Alp, özel ödüle layık görüldü.

Organizasyonda dereceye giren takımlara ödülleri, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, European Tur yetkilisi Nathon Home ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından verildi. Turnuvanın ikinci gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı Justin Rose, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk'ten oluşan Spor Toto 11 takımı da mücadele etti.