"Gruptan çıkmak için işimiz artık zor"
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"GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN İŞİMİZ ARTIK ZOR"

"Gruptan çıkmak için işimiz artık zor"

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e 78-73 yenilen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Erman Kunter, çok kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

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Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e 78-73 yenilen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Erman Kunter, çok kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kunter, 25 dakika normal oyunlarını sergilediklerini belirterek, "Arka arkaya mağlubiyet alan takımların yaşadığı gibi maçın sonlarına doğru panikle oynamaya başladık. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. ULEB Avrupa Kupası'nda gruptan çıkmak için işimiz artık zor. Yapılan hataları düzeltip galibiyet alarak moral kazanmamız lazım. İşimiz kolay değil. Burada şansımız biraz daha azaldı. Artık Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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