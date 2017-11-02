Azerbaycan'da Karabağ bayramı
﻿
Site İçi Arama
﻿

AZERBAYCAN'DA KARABAĞ BAYRAMI

Azerbaycan'da Karabağ bayramı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak ilk deplasman puanını kazanması, ülke medyasında geniş yer buldu.

294 Okunma

Manşetini Atletico Madrid-Karabağ karşılaşmasına ayıran apasport.az internet sitesinde, Karabağ'ın bu sonuçla gruptan çıkması için bir şans oluştuğu belirtildi.

Karabağ'ın gruptan çıkmasını sağlayacak farklı senaryoların aktarıldığı sitede, kulüp başkanı Tahir Gozel'in "Ölüm grubundayız. Üçüncülük için şansımız var. Belki de bir ihtimal ikinci oluruz." şeklindeki demecine yer verildi.

"Karabağ'dan tarihi sonuç" başlığını kullanan qafqazinfo.az internet sitesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele eden ilk Azerbaycan takımı Karabağ'ın deplasmanda ilk puanını aldığı kaydedildi.

Atletico Madrid-Karabağ karşılaşmasını, "Karabağ İspanya'da tarih yazdı" başlığıyla haberleştiren Yeni Müsavat gazetesinin internet sitesinde, "Bu sonuç, Karabağ ve ülke futbolu için çok önemli. Deplasmanda atılan gol, Karabağ için zaferle eş değer." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fanat.az internet sitesinin, "Karabağ'dan tarihi zafer" başlıklı haberinde, Karabağ'ın hem sahasında hem de deplasmanda berabere kalarak Atletico Madrid'i zor durumda bıraktığı ifade edildi.

Komanda.az internet sitesinin "Karabağ, İspanya'da da Atletico'ya yenilmedi" başlıklı haberinde, Atletico'nun karşılaşmayı dönüm noktası olarak gördüğü fakat Karabağ yüzünden sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Öte yandan, Karabağ'ın deplasmanda Atletico Madrid karşısında elde ettiği beraberlik, Azerbaycanlı futbolseverlerin sosyal medyada en fazla konuştuğu konulardan oldu.

Azerbaycanlı kullanıcılar, Karabağ'ın başarısı dolayısıyla sevinçlerini gösteren çok sayıda paylaşım yaptı.

ETİKETLER
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Gençlerbirliği, iki minik taraftarını ağırladı
Türk Telekom, rakiplerini tek tek deviriyor
Andreas Maxsö: "Osmanlıspor küme düşmez"
'Futbol Masası' ekibi: "Tehlike çanı çalıyor"
2
Yiğiner: "Alın terimiz, belediye müteahhitlerine gidiyor!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿