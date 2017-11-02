AZERBAYCAN'DA KARABAĞ BAYRAMI

Manşetini Atletico Madrid-Karabağ karşılaşmasına ayıran apasport.az internet sitesinde, Karabağ'ın bu sonuçla gruptan çıkması için bir şans oluştuğu belirtildi.

Karabağ'ın gruptan çıkmasını sağlayacak farklı senaryoların aktarıldığı sitede, kulüp başkanı Tahir Gozel'in "Ölüm grubundayız. Üçüncülük için şansımız var. Belki de bir ihtimal ikinci oluruz." şeklindeki demecine yer verildi.

"Karabağ'dan tarihi sonuç" başlığını kullanan qafqazinfo.az internet sitesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele eden ilk Azerbaycan takımı Karabağ'ın deplasmanda ilk puanını aldığı kaydedildi.

Atletico Madrid-Karabağ karşılaşmasını, "Karabağ İspanya'da tarih yazdı" başlığıyla haberleştiren Yeni Müsavat gazetesinin internet sitesinde, "Bu sonuç, Karabağ ve ülke futbolu için çok önemli. Deplasmanda atılan gol, Karabağ için zaferle eş değer." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fanat.az internet sitesinin, "Karabağ'dan tarihi zafer" başlıklı haberinde, Karabağ'ın hem sahasında hem de deplasmanda berabere kalarak Atletico Madrid'i zor durumda bıraktığı ifade edildi.

Komanda.az internet sitesinin "Karabağ, İspanya'da da Atletico'ya yenilmedi" başlıklı haberinde, Atletico'nun karşılaşmayı dönüm noktası olarak gördüğü fakat Karabağ yüzünden sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Öte yandan, Karabağ'ın deplasmanda Atletico Madrid karşısında elde ettiği beraberlik, Azerbaycanlı futbolseverlerin sosyal medyada en fazla konuştuğu konulardan oldu.

Azerbaycanlı kullanıcılar, Karabağ'ın başarısı dolayısıyla sevinçlerini gösteren çok sayıda paylaşım yaptı.