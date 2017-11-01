Tudor'dan Belhanda'ya özel görev
﻿
Site İçi Arama
﻿

TUDOR'DAN BELHANDA'YA ÖZEL GÖREV

Tudor'dan Belhanda'ya özel görev

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Gençlerbirliği karşısında Younes Belhanda'ya özel görev vermeyi planlıyor.

291 Okunma

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor, bu karşılaşmada cezasını tamamlayan Belhanda'ya özel görev verecek.

Feghouli ve Ndiaye'nin yokluğunda Belhanda'dan orta sahada sorumluluk almasını isteyen Tudor, Faslı oyuncuyu maça hazırlıyor. Hırvat teknik adam, Belhanda ile yaptığı özel görüşmede, "Fenerbahçe maçı geride kaldı. Trabzonspor deplasmanında eksikliğini hissettik. Hücumda daha fazla sorumluluk almalısın, sana güveniyorum" dediği öğrenildi. Taktik çalışmalarda Belhanda'dan Gomis'e daha yakın oynamasını isteyen Hırvat çalıştırıcı, ataklarda topun Faslı oyuncuyla daha sık buluşturulması yönünde uyarılar yapıyor.

Belhanda'nın da Fenerbahçe mücadelesinde gördüğü karttan dolayı oldukça hırslı olduğu, antrenmanlarda temposunu arttırdığı ifade ediliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 lig maçına çıkan Belhanda, ilk hafta Kayserispor filelerini havalandırmıştı. 3 de aaist yapan yıldız oyuncu, 2 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

ETİKETLER #Galatasaray
"Gruptan çıkmak için işimiz artık zor"
Bir yılda sayısı 100 bin arttı!
Özbek'ten Tudor'a ziyaret!
Galatasaray son periyotta yıkıldı!
Dev derbi Fenerbahçe'nin
Tudor, onun hakkındaki kararını verdi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿