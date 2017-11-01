MİLLİ KAYAKÇI SİMÜLATÖR EŞLİĞİNDE ÇALIŞIYOR

Alp Disiplini Milli Takımı'nın sporcusu Serdar Deniz, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılabilmek için hazırlıklarını Kayak Akademisi'nde interaktif simülatör eşliğinde sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu 2018 Kış Olimpiyatları'nda yarışabilmek için yoğun bir antrenman temposuna girdi.

Türkiye'de aktif olarak kayak yapabildikleri sürenin 3 ay olduğunu belirten Serdar, Kayak Akademisi sayesinde 12 ay antrenman yapma imkanına sahip olduklarını vurguladı.

İnteraktif simülatör üzerinde antrenman yapan Serdar Deniz, "Hedefim olimpiyatlarda ülkemi gururla temsil etmek. Bunun için gerek milli takım ile gerekse bireysel olarak yoğun bir şekilde çalışıyorum. İnşallah bu gururu yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar da bu tarz 20 kayak merkezi daha kurmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2026 Kış Olimpiyatları'nı ülkemize getirmek. Bunu hedeflerken sadece olimpiyatları organize eden değil aynı zamanda olimpiyatlarda madalya kazanan ülke konumuna gelmek için Kayak Akademisi'ni açtık. Kayak Akademisi'nde yeni kayağa başlayanlar ve kayağını geliştirmek isteyenler kadar sporcularımız da antrenman yapabilme imkanı bulabilecek. Normalde 3 ay süren sezonu biz 12 aya çıkararak herkesin bu sporu profesyonel seviyede yapmasını istiyoruz."