ANKARAGÜCÜ'NDE 10 HAFTANIN ARDINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, ligin 10. haftasında İstanbulspor’u 1-0 yenerek zirve yürüyüşünü devam ettirdi. 21 puanla lider durumda bulunan Ümraniyespor’un 3 puan ve ligin ikinci sırasında yer alan Giresunspor’un 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Başkent ekibi, Süper Lig yolunda ortaya koyduğu oyun ve mücadele ile ilgi odaklarını üzerine çekmeyi başardı.

İç sahada 10 puan, deplasmanda 7 gol

Sarı-Lacivertli ekip, ligde 10 müsabakayı geride bırakırken, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp kalesinde 7 gol görerek artı 5 gol averajına ulaştı. Ankaragücü, ligde topladığı 18 puanın 10’unu Ankara’da, 8’ini dışarıda aldı. Başkent ekibinin, İç sahada daha fazla puan toplamasına karşın ligde attığı 12 golün 7’sinin deplasman maçlarında olması ise dikkat çekiyor.

Ankaragücü, son 15 dakikayı seviyor

Emin adımlarla yoluna devam eden Ankaragücü, en çok 75-90 dakikaları arasında gol buldu. Son 15 dakikada 5 kez ağları havalandıran Güçlüler, 1-15 dakikaları arasında 1, 31-45 dakikaları arasında 3, 46-60 dakikaları arasında 2 ve 61-75 dakikaları arasında ise 1 kez rakip ağları sarstı.

2 maçta 1-0’lık galibiyet

Ankaragücü, son 6 haftada göstermiş olduğu performans ile camiasına üst lig hedefi adına önemli bir ışık verdi. Güçlüler, ligin ilk 4 haftasında sadece 2 puan alırken, son 6 haftada aldığı 16 puanla istikrarlı bir yola girdi. Ligdeki maçlarda; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ankaragücü, en çok 1-0’lık skorla mutlu sona ulaştı. Ankaragücü’nün aldığı 5 galibiyetin skor dağılımı ise şu şekilde oluştu: 4-1, 2-1, 2-0, 1-0 (2 kez)

En golcü: Umut Nayir

Ligde 12 kez ağları sarsan Ankaragücü’nde en çok gol atan isim ise sezon başında Osmanlıspor’dan kiralık olarak transfer edilen 24 yaşındaki Mehmet Umut Nayir oldu. 4 kez golle buluşan Umut Nayir’i, 2 gollü Nijeryalı oyuncu Lanre Kehinde, İlhan Parlak, Alihan Kubalas ve tek gollü Kenan Özer ve Belaruslu Anton Putsila takip etti.

En çok süre alan: Gençer Cansev

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın en çok süre verdiği oyuncu, sezon başında Medipol Başakşehir’den gelen Gençer Cansev oldu. 28 yaşındaki deneyimli stoper oyuncusu Gençer, ligdeki 10 maçta da tam süre alarak 900 dakika boyunca sahada kaldı. Başarılı defans oyuncusunun en yakın takipçileri, 896 dakika süre alan İlhan Parlak, 862 dakika sahada yer alan Arif Morkaya, 810 dakika boyunca formayı terleten Korcan Çelikay ve Erdem Özgenç oldu.

25 sarı, 1 kırmızı kart

Başkent ekibinde geride kalan 10 maçta en hırçın oyuncu ise Nijeryalı oyuncu Lanre Kehinde oldu. Ligin 3. haftasındaki Elazığ deplasmanında kırmızı kart gören 23 yaşındaki oyuncu, PFDK tarafından 3 maç ile cezalandırılmıştı. Ligde şimdiye kadar sadece 1 kırmızı kart gören Ankaragücü oyuncuları, hakemlerden 25 tane sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takımda, Alihan Kubalas (3), Erdem Özgenç (3), Mehmet Sak (3), Arif Morkaya (2), Mehmet Umut Nayir (2), Anton Putsila (2), Sedat Ağçay (2), Gençer Cansev (2), İlhan Parlak, Ferhat Kiraz, Kibong, Dieng, Mahmut Akan ve Abdülkadir Kayalı sarı kart gören isimler oldu.

3 kartı bulunan Alihan, Erdem ve Mehmet Sak ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, hafta sonu oynanacak Eskişehirspor maçında sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.