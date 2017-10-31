HALKBANK SERİYE BAĞLADI

Halkbank, Vestel Venüs Sultanlar Liginde, Çanakkale’de oynanan 5.hafta maçında ev sahibi Çanakkale Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Halkbank Bayan Takımı üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Bu skorla puanını 7.65 yapan Halkbank, 6. sıraya yükseldi.
Mavi-Beyazlı başkent ekibi 6.hafta maçında 4 Kasım Cumartesi günü Ankara’da Beylikdüzü ile karşılaşacak.
Çanakkale Belediye: 1
Halkbank ANKARA: 3
Salon: Anafartalar:
Hakemler: Ali Bağde, Yasin Okumuş
Çanakkale Belediye: Seda Arısoy, Elif Uzun, Yasemin Şahin, Jelena Alajbeg, Maren Fromm, Cemre Erkul, Şule Yetimoğlu (L), Ayça N. İhtiyaroğlu, Hande Tasçı, Gamze Türk
Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Ramirez, Wilma Salas, Rachel Perez, Derya Çayırgan (L), Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç
Setler: 17-25, 25-27, 25-22, 25-16
Süre: 1.43 (22,30, 27, 24)