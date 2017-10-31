Halkbank seriye bağladı
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HALKBANK SERİYE BAĞLADI

Halkbank seriye bağladı

Halkbank, Vestel Venüs Sultanlar Liginde, Çanakkale’de oynanan 5.hafta maçında ev sahibi Çanakkale Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

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Halkbank, Vestel Venüs Sultanlar Liginde, Çanakkale’de oynanan 5.hafta maçında ev sahibi Çanakkale Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Halkbank Bayan Takımı üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu skorla puanını 7.65 yapan Halkbank, 6. sıraya yükseldi.

Mavi-Beyazlı başkent ekibi 6.hafta maçında 4 Kasım Cumartesi günü Ankara’da Beylikdüzü ile karşılaşacak.

 

Çanakkale Belediye: 1

Halkbank ANKARA: 3

Salon: Anafartalar:

Hakemler: Ali Bağde, Yasin Okumuş

Çanakkale Belediye: Seda Arısoy, Elif Uzun, Yasemin Şahin, Jelena Alajbeg, Maren Fromm, Cemre Erkul, Şule Yetimoğlu (L), Ayça N. İhtiyaroğlu, Hande Tasçı, Gamze Türk

Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Ramirez, Wilma Salas, Rachel Perez, Derya Çayırgan (L), Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç

Setler: 17-25, 25-27, 25-22, 25-16

Süre: 1.43 (22,30, 27, 24)

 

 

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