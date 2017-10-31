Gençler'den 90 dakikalık antrenman
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GENÇLER'DEN 90 DAKİKALIK ANTRENMAN

Gençler'den 90 dakikalık antrenman

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği , maç hazırlıklarına bugün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği , maç hazırlıklarına bugün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular önce topla ısınma ardından pas koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. İkinci bölümde iki aşamalı taktik antrenman yapan futbolcular önce tam saha daha sonra ise dar alanda pozisyon çalıştılar.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın sonu ise yapılan serbest çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, Nihat Şahin fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

 
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