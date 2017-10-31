BABEL, KARİYERİNİ VE TAKIMDAKİ ROLÜNÜ ANLATTI

Büyük umutlarla başladığı kariyerinde bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla zirve yaptı ve Hollanda Milli Takımı'na geri döndü.

Deneyimli futbolcunun bu yükselişi uzun yıllar geçirdiği İngiltere'de dikkatlerden kaçmadı. Adanın saygın gazetelerinden Independent'e konuşan Ryan Babel, Beşiktaş'taki taktik sorumlulukları ve kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Üçte üç yaparak son 16'nın kıyısına geldikleri Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarında hücum düzenlerinin önemini hatırlatan Hollandalı futbolcu, ''Top sağ kanattayken Ricardo Quaresma'nın orta yapabileceğini biliyoruz ve her zaman ceza sahasında girip Cenk Tosun'a eşlik etmeyi deniyorum. Benim kanadımdan gelişen hücumlarda ise farklı bir tarzımız var. Sürekli içeriye ve dışarıya katederek, sol bekimizle beraber oynuyorum'' ifadelerini kullandı.

Sol kanattaki rolünü benimsediğini ve altyapıda santrfor olarak oynamasının skora katkı yapmasında kendisine fazlasıyla yardımcı olduğunu belirten 30 yaşındaki oyuncu, ''Eğer istatistiklerime bakarsanız bitirici bir santrfor olmadığımı görürsünüz. Zaten bu rakamlar yüzünden oynadığım takımlar beni orada kullanmadı. Ancak Ajax akademisinde santrfor olarak yetiştirilmemin faydalarını görüyorum. Bazen takımın nefes almaya ihtiyacı olduğunda ileride hedef santrfor rolüne bürünüp top tutabiliyorum. Yıllar boyunca öğrendiklerimi sahada uyguluyorum ama şu anki ünüme kavuşmam sol kanattaki performansım sayesinde oldu'' sözleriyle kariyer gelişimini özetledi.

Genç yaşta Liverpool'a transfer olduğunu ve o dönemki menajeri Rafael Benitez'in verdiği sözleri tutmaması sebebiyle İngiltere'ye uyum sağlamakta zorluk çektiğininin altını çizen Babel, ''Burada insanlar çok hoş ve çok yardımcı. Ligi tanımaya başladığımda olumlu anlamda sürprizlerle karşılaştım; stadyumların kalitesi, zeminler ve taraftarlar. Türk halkı futbol hakkında çok duygusal ve tutkulu. Takımlarının sahada iyi işler yapmasını istiyorlar'' diyerek Türkiye'de kendini yeniden bulduğunu sözlerine ekledi.