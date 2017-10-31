ŞENOL GÜNEŞ'TEN CANER KARARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynayacakları Monaco maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Kadronun hemen belli olduğunu söyleyen Güneş "Bir sakatlık olmazsa Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin yarın kadroda olmayacak. Caner'in sakatlığı yok. Burada kararları ben veriyorum." dedi.

Rakibi tanıdıklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Zor maç olacak oradaki maça göre. Bireysel olarak kaliteli oyuncuları var. Takım olgusu açısından sıkıntıları var. Grup birinciliğine aday gösterilmiş bir takımla oynayacağız. Son iki maçlarında iyi oynadılar. Zorlukları aşacak güce sahibiz. Kazanmak bizim için çok büyük avantaj olacak. Önce kazanmak istiyoruz. En kötü beraberlik istiyoruz. İyi kapanarak hızlı çıkıyorlar. Umarım düşündüğümüz gibi olur her şey ve maçı kazanırız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Risk alıp almayacağımızı oyun içinde göreceğiz. Puan durumunu düşünmeden maça çıkacağız. Rakibin dinamik olmasını bekliyorum. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Üst seviyede bir yarış yapıyoruz. Futbolun Avrupa’daki en üst seviye organizasyonunda en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz. Her maça ciddi şekilde hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.