"YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNER"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) futbolcuları Caner Erkin'e verdiği 6 maç cezayla ilgili, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner, derler. Düzeltsinler." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olan Fikret Orman, Vodafone Park'ta AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

PFDK'nın Caner'e verdiği cezanın Tahkim Kurulu tarafından indirilmesini beklediklerini belirten Orman, "Tartışıldıkça cılkı çıkıyor. Caner mevzusu bütün kamuoyunun önünde oldu. Böyle konularla alakalı, 'Çocuk şunu söylemek istemedi, şöyle hareketler yapıldı' diye savunmalara geçilir. Biz tam zıttını yaptık. 'Bu görüntüler bizi rahatsız etti.' dedik. Yakışmadı. Oyuncuma da yakışmadı. 'Bunun cezasını Beşiktaş en ağır disiplin içeriğiyle verecektir.' dedim. Oyuncum da çıktı açıklama yaptı. 'Sinirlerime hakim olamadım, kamuoyundan, hakemlerden taraftarlardan özür diliyorum.' dedi. Bu normalin dışında yapılan bir hareket. Bunu cezalandırırmış gibi böyle bir karar verdiler. Daha kötüsü disiplin yönetmeliğini değiştirdiler." diye konuştu.

Görüntülere göre ceza verilmesinin futbola zarar vereceğini düşündüğünü anlatan Orman, "Burada mutlak hakim, hakemler, yardımcıları ve gözlemcilerdir. Başka otorite koyarsanız hakemin otoritesini elinden alırsınız. Taraftarım da 'Hadi x kulübüne de rakibimize de ceza verin.' diyor. İsim zikretmiyorum ki olay gerilmesin, çözüm bulunsun. Onlara da ceza verilmesi doğru değildir. Yanlış hesap Bağdat'tan döner, derler. Düzeltsinler. Hukuk neyse ona göre karar versinler. Kamuoyuna göre karar verilemez. Alınan kararlar kamu ilkesine göre veriliyor. Türk sporunu daha iyileştireceğiniz kararlar varsa kamuoyu tepkisi olmadan verelim. Bunun için çalıştay düzenleyin. Oradan çıkan ortak fikre göre hareket edilir. Kamuoyu baskısına göre değil. Futbol herkese lazım." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, "Düzelteceklerine inanıyorum, federasyon bunu düzeltmezse başına daha çok işler açacaktır." sözleriyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben Tahkim Kurulundaki kişilerden bir tanesini bile tanımam. Söylediğim sözden kastım, bu tip olaylar futbolun içinde devam edecek. Anlık şeyler, kızgınlıklar dünyanın her yerinde var. En ufak bir şey aramaya çalıştığınızda farklı yerlere gidilir. Her seferinde birilerine ceza vermekle futbolun seviyesini azaltırsınız. Fenerbahçe-Kayserispor maçında dün son saniyede gol atmışlar, sonradan seyrettim. Antrenör sevinçte yere düşmüş, birbirlerine sarılmışlar. Bunlara güzel gözle bakmak lazım. 'Tahrik etti, ceza verelim.' anlayışıyla olay farklı rotaya gider. Ceza onanırsa da ne yapabiliriz ki? yapacak bir şey yok. Bazen tepkiyi göstermek için 'Dünyayı ayağa kaldırırız.' dedim, 45 gün ceza verdiler."

- "Ligi bu hakemlere oynayacağız"

Fikret Orman, hakemlerin çok fazla eleştirilmesiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Biz bu ligi önceki senelerde olduğu gibi yine bu hakemlere bitireceğiz. Hakemleri çıkartma yetkisine sahip değiliz. Bu arkadaşlarla ligi devam ettireceğiz. Bunları kötülemekle bir yere varamayız. Hakemler de bazen gördüğüne göre değil de kamuoyuna göre maçı yönetiyor. Futbol kültürü Türkiye'de çok oturmadı. Bir kulübün yöneticisi şahsımla ilgili, ahlaksızca açıklamalar yaptı. İngiltere'de, İtalya'da böyle açıklamalar yaparlar mı, hayır. Maalesef bu seyirciyi de kaçırıyor. Hakemler genç arkadaşlar. Tecrübeliler de var. Çoğu genç çocuklar. Hatalar yapıyorlar, art niyetli olduklarına inanmıyorum. Hakemlerle alakalı pozisyon pozisyon girmeyiz. Bazı şeyler söylüyoruz, düzen böyle olduğu için. Yoksa camiayı savunmamış pozisyonda kalıyoruz."

Video Yardım Hakem (VAR) sisteminin kademeli olarak uygulanması gerektiğini vurgulayan Orman, "Deneyerek yapmak lazım. En çok konuşulan konu ofsayt mevzusu. İlk 6 ay sadece ofsayta bakılabilir, sonra penaltı konusu. İkinci altı ayda da bu devreye girebilir. Hepsini bir anda uygulamaya sokarsak, içinden yine kötüyü seçeceğiz, dezavantajları var diyerek sistemi komple atma noktasına getireceğiz. Olmayacak bir şey değil. Destekliyorum bu sistemi ancak hepsinin aynı günde başlaması sistemi öldürür." değerlendirmesinde bulundu.

- "Göksel Gümüşdağ bırakmamalıydı"

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfını kulüp başkanı olmayan birisinin yönetmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini bırakmaması gerektiğini ancak bunu anlayışla karşıladığını vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göksel Gümüşdağ'ın hem kulüp başkanlığı, hem belediyedeki görevi, hem de kendi işleri var. Dursun (Özbek) Bey geldi şimdi. Dursun Bey'in daha icraatsal bir şeyini görmedim. Tenkit etmeyi doğru bulmam. Kulüpler Birliği bir gücü elinde tutmak için elde bulunan bir yer değil. Bazı zaman kulüp başkanlığı yapıp bazen de Kulüpler Birliğini yönetmek zordur. Kamuoyunda saygınlığı olan, kulüp başkanı olmayan biri Kulüpler Birliğinin başkanlığını yapması daha faydalı olabilir. Kulüpler Birliği, sadece yayın birliğini artırmak ve onu pay etmek değildir. Futbolun marka değeri yukarı çıkmadığı sürece daha kötüye gideriz."

Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'in (PSG) Kylian Mbappe'yi Monaco'dan yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiğini anımsatan Fikret Orman, şunları kaydetti:

"19-20 yaşında bir çocuk 180 milyon avroya transfer oldu. Barcelona'da Borussia Dortmund'dan Dembele'yi 100 milyon avrolara aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor bir tane böyle oyuncu satsa sıkıntılarının yüzde 50'sini, bazıları yüzde 100'ünü çözer. Devlet bize arazi versini aramaktansa futbolun değerini artırmak lazım. Mbappe, Türkiye'de aynı performansla oynamış olsa, PSG 180 milyon avro verir mi? Türkiye'de futbolun marka değeri buna müsait değil."