ÖZBEK'TEN TFF'YE ÇIKARMA!

Galatasaray yönetimi puan kayıpları nedeniyle alarma geçti.

Yöneticiler, son haftalarda oynanan futboldan memnun olmadıklarını başkana iletti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Igor Tudor'dan durum değerlendirmesi istedi.

Özbek, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kaybedilen puanların nedenlerini Hırvat teknik adamın açıklamasını bekliyor. Galatasaray yönetimi ayrıca 2 haftadır yaşanan hakem hataları nedeniyle harekete geçti.

Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaparak neler olup bittiğini öğrenmeye hazırlanıyor. Ligde puan farkı nedeniyle heyecan kalmadığı ve eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı iddialarını federasyona iletecek olan Özbek, Yıldırım Demirören ile görüşecek.

Galatasaray yönetimi ayrıca, olumsuz hava yaşanmaması için hafta boyunca tesislerde oyunculara ve teknik ekibe destek verecek.