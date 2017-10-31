Özbek'ten TFF'ye çıkarma!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÖZBEK'TEN TFF'YE ÇIKARMA!

Özbek'ten TFF'ye çıkarma!

Galatasaray yönetimi puan kayıpları nedeniyle alarma geçti.

265 Okunma

Galatasaray yönetimi puan kayıpları nedeniyle alarma geçti.

Yöneticiler, son haftalarda oynanan futboldan memnun olmadıklarını başkana iletti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Igor Tudor'dan durum değerlendirmesi istedi.

Özbek, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kaybedilen puanların nedenlerini Hırvat teknik adamın açıklamasını bekliyor. Galatasaray yönetimi ayrıca 2 haftadır yaşanan hakem hataları nedeniyle harekete geçti. 

Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaparak neler olup bittiğini öğrenmeye hazırlanıyor. Ligde puan farkı nedeniyle heyecan kalmadığı ve eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı iddialarını federasyona iletecek olan Özbek, Yıldırım Demirören ile görüşecek.

Galatasaray yönetimi ayrıca, olumsuz hava yaşanmaması için hafta boyunca tesislerde oyunculara ve teknik ekibe destek verecek.

ETİKETLER #Galatasaray
Gençler'den 90 dakikalık antrenman
Galatasaray'ın rakibi Castors Braine
Galatasaray Odeabank siftah peşinde
Süper Lig'de görünüm
1
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı
Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿