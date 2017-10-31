"ALLAH, ŞEHİTLİKTEN SONRAKİ EN BÜYÜK MAKAMI VERDİ"

Avrupa şampiyonu olarak kamuoyunun gündemine gelen Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, ampute futbolla yaşamının farklı bir noktaya taşındığını söyledi.

Kaptan Osman Çakmak, gazi olduktan sonra tanıştığı ampute futbolla değişen hayatını anlattı.

Şırnak'ta 1997 yılında vatani görevini yaparken mayına basması sonucu tek ayağını kaybeden milli sporcu, "Allah şehitlikten sonraki en büyük makamı verdi. Bu benim için apayrı bir duygu, mükafattı. Ampute futbolla tanıştıktan sonra hayatım çok değişti, farklı bir Osman Çakmak oldum. Hep olumlu düşünen bir Osman Çakmak." ifadelerini kullandı.

Ampute futbolcu, bacağını kaybetmesinin ardından hayatında bir durgunluk dönemi yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yaşında ayağını kaybediyorsun. Sağ olsun komutanlarımız bizim bu süreci atlatmamızda çok yardımcı oldular. Devletimize, Türk milletine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ampute futbolla tanışmaktan ve Avrupa şampiyonluğu başarısının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum."

- Yeni hedef Dünya Kupası

Avrupa şampiyonluğuyla noktalanan süreci anlatan Osman Çakmak, "Çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya'yı yenerek şampiyonluk yolunda en büyük adımı attık. 'Tek ayak, tek yürek, tek hedef' söyleminden güç aldık." dedi.

Ay-yıldızlı ampute futbolcu, şampiyonluğun ardından toplumun milli takımı bağrına bastığını belirterek, "Kamuoyunun gündemine oturduk. Son dönemde yaşadığım birçok sıkıntı vardı ama şampiyonluktan sonra huzurlu bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Halkımızdan yoğun ilgi ve alaka görünce, maneviyatın önemini daha iyi anladık." diye konuştu.

Osman Çakmak, Türkiye'de artık ampute futbolun daha profesyonel hale geleceğine inandığını dile getirerek, "Başarımızı 2018 Dünya Kupası ile taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kaptandan ailelere çağrı

Osman Çakmak, ailelere, engelli çocuklarını evlere hapsetmemeleri ve spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Kendisini örnek gösteren, gazi olduktan sonra pes etmediğini vurgulayan milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Engelli çocuğu bulunan ailelere sesleniyorum; asla çocuklarınıza 'sen yapamazsın, daha çok küçüksün, tek ayağınla niye mücadele ediyorsun' demeyin. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesinde 18 branş var. Federasyonumuza, kulüplere başvuru yapsınlar. 27 ampute futbol kulübü, 60'ya yakın tekerlekli sandalye basketbol takımı var. Okçuluk, halter, masa tenisi... Çocuklarına lütfen destek olsunlar. Çocukların, genç yaşta sporla tanışmaları mutluluk verici. "