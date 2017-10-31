Fenerbahçe'nin rakibi UMMC Ekaterinburg
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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ UMMC EKATERİNBURG

Fenerbahçe'nin rakibi UMMC Ekaterinburg

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında 1 Kasım Çarşamba günü Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'la deplasmanda karşılaşacak.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında 1 Kasım Çarşamba günü Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'la deplasmanda karşılaşacak.

Ekaterinburg şehrindeki DIVS Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

İlk 3 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, geçen sezon Dörtlü Final'de mağlup ettiği rakibini yine yenmek istiyor.

Rusya temsilcisi de Fenerbahçe gibi sezona 2 galibiyet, 1 yenilgiyle başladı. Geçen hafta bir başka Türk temsilcisi Yakın Doğu Üniversitesi'ni deplasmanda mağlup etmeyi başaran UMMC Ekaterinburg, çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

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