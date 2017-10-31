Galatasaray Odeabank siftah peşinde
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GALATASARAY ODEABANK SİFTAH PEŞİNDE

Galatasaray Odeabank siftah peşinde

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında 1 Kasım Çarşamba günü Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak.

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Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında 1 Kasım Çarşamba günü Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk 3 maçında galibiyet alamayarak kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, Lietkabelis önünde şanssızlığını kırmaya çalışacak.

Grupta 4. hatfa maçları öncesi sıralama şöyle:

Takım G M A Y
1. Bayern Münih 3 0 270 209
2. Buducnost VOLI 3 0 255 233
3. Grissin Bon Reggio Emilia 2 1 230 228
4. Lietkabelis Panevezys 1 2 218 247
5. Hapoel Bank Yahav 0 3 236 263
6. Galatasaray Odeabank 0 3 218 247
 
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