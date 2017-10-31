GALATASARAY ODEABANK SİFTAH PEŞİNDE

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında 1 Kasım Çarşamba günü Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk 3 maçında galibiyet alamayarak kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, Lietkabelis önünde şanssızlığını kırmaya çalışacak.
Grupta 4. hatfa maçları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|1. Bayern Münih
|3
|0
|270
|209
|2. Buducnost VOLI
|3
|0
|255
|233
|3. Grissin Bon Reggio Emilia
|2
|1
|230
|228
|4. Lietkabelis Panevezys
|1
|2
|218
|247
|5. Hapoel Bank Yahav
|0
|3
|236
|263
|6. Galatasaray Odeabank
|0
|3
|218
|247