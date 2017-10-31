KARABÜKSPOR KÖTÜ GİDİŞATA RAĞMEN UMUTLU

Süper Lig'de sezona "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başlayan Kardemir Karabükspor, 10. hafta sonunda topladığı 8 puanla ligin alt sıralarında yer aldı.

Demir-çelik işçileri tarafından 48 yıl önce kurulan Karadeniz ekibi, 10. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de zor günler yaşıyor.

Bu sezona "11. sırada tamamladıkları geçen sezondan daha iyi bir yer edinme" parolasıyla başlayan ve kendisine "ilk 10 takım içinde olma" hedefi koyan Kardemir Karabükspor, Abdou Razack Traore, Iasmin Latovlevici, Dejan Lazarevic, Ermin Zec, Marius Alexe, Elvis Kokalovic ve Vladimir Rodic gibi tecrübeli oyucularla sezon başında yollarını ayırdı, Ferhat Görgülü, Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav, Hamidou Traore, Luis Ibanez ve kaleci Çağlar Şahi·n Akbaba'yı kadrosuna dahil etti.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6 maça çıkan, 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 3 yenilginin ardından Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile yoluna devam eden Karabükspor, 10. hafta maçları sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi.

- Forvetler suskun

Serdar Deliktaş, Yevgen Seleznov ve Mustapha Yatabare gibi tecrübeli forvetlere sahip olan Kardemir Karabükspor, 11 golle ligin en az gol atan ilk 3 takımı arasında yerini aldı.

Hiç golü bulunmayan Serdar Deliktaş ve 3 gole sahip Yatabare'nin sakatlık yaşaması, sadece penaltıda bir golü olan Seleznov'un ise isteneni verememesi Batı Karadeniz ekibini sıkıntıya düşürdü.

Takımın diğer gollerini orta sahada görev yapan Rumen futbolcular Gabriel Torje (3) ve Gheorghe Teodor Grozav (2) kaydetti. İki golü de rakip takımın oyuncuları kendi kalesine attı.

- Deplasman fobisi

Geçen sezon deplasmanda sadece 2 maç kazanabilen Karabük ekibi, bu sezon henüz dış sahada galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'de 16. sırada yer alan ve geride kalan 10 maçın 5'ini dışarıda oynayan Kardemir Karabükspor, bu karşılaşmalarda iki beraberlik ve üç yenilgi aldı.

Lig tarihinde 7 sezon, ilk 10. hafta maçları sonunda isteneni veremeyen, bu sezonların 3'ünde alt lige düşen Karabük ekibi, aynı senaryoyu yaşamaktan korkuyor.

- "Karabükspor bunu en kısa sürede aşacaktır"

Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, bu sezon çok şansızlıklar yaşadıklarını söyledi.

"İyi bir kadroya sahibiz ve iyi futbol oynuyoruz." diyen Tankut, "İlerleyen haftalarda ligin üst sıralarında kendimize yer edineceğiz. Bunu başaracak kaliteye sahibiz. Her zaman bizim ilk hedefimiz ligde kalmaktır. Ligde kalıcı olmak bizim önceliğimizdir. Bunu geçen sezon başardık, bu sezonda üstüne koyarak ilerlemek istedik. Geçen sezon başarılı olan kadromuzun iskeletini koruyarak takviyeler yaptık. İlk 3 hafta iyi gittik ancak sonra bir çok etken ortaya çıktı. İyi oyuna rağmen gol yollarında başarılı olamadık. Karabükspor bunu en kısa sürede aşacaktır." diye konuştu.

Tankut, kötü gidişten takımın zarar görmemesi içinde yönetim olarak kongre karar aldıklarını, 13 Kasım Pazartesi günü olağanüstü kongre yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'de yer aldığı sezonlar ve 10. hafta performansı şöyle:

SEZON O G B M A Y AV P SEZON SONU DURUM



1993-1994 10 1 4 5 9 20 -11 7 (Bir alt lige düştü)

1997-1998 10 5 1 4 12 14 - 2 16 (Ligi 9. sırada tamamladı)

1998-1999 10 2 1 7 8 19 -11 7 (Bir alt lige düştü)

2010-2011 10 4 3 3 15 14 1 15 (Ligi 9. sırada tamamladı)

2011-2012 10 2 2 6 10 14 - 4 8 (Ligi 12. sırada tamamladı)

2012-2013 10 2 3 5 10 20 -10 9 (Ligi 15. sırada tamamladı)

2013-2014 10 2 4 4 7 10 - 3 10 (Ligi 7. sırada tamamladı)

2014-2015 10 2 2 6 11 14 - 3 8 (Bir alt lige düştü)

2016-2017 10 4 1 5 13 16 - 3 13 (Ligi 11. sırada tamamladı)

2017-2018 10 2 2 6 11 17 - 6 8 (Ligin 16. sırasında)