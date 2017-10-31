Fikret Orman, Önen ile Kolbaşı'yı konuk etti
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FİKRET ORMAN, ÖNEN İLE KOLBAŞI'YI KONUK ETTİ

Fikret Orman, Önen ile Kolbaşı'yı konuk etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'yı ağırladı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'yı ağırladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Önen ile Kolbaşı, Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti.

Fikret Orman, Abdülkadir Emin Önen ve Murat Kolbaşı'ya siyah-beyazlı kulübün faaliyetleri ile Çin'de hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Orman, ziyaret sonunda Pekin Büyükelçiliği'ne atanan Abdülkadir Emin Önen'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

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