SUMUDİCA: "VALBUENA ÇIKMASAYDI KAYBEDERDİK"

Kayserispor’un son dakika golüyle Fenerbahçe deplasmanından 3-3’lük beraberlikle ayrıldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik ederek söze başlayan Sumudica, “Önce takımı tebrik ediyorum. 3-1’den 3-3’e geldik, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadılar. Büyük bir camiaya karşı oynadılar. Futbolcularım nasıl geri dönüleceğini gösterdi. Son 15 dakika her şeyi riske ettim, 3 forvete döndüm. Hatta Kana Biyik’a da ileri çıkmasını söyledim. Futbolda risk almadan bir şey alamazsınız. İyi bir sonuç aldık. Bence 10. haftaya kadar oynanan en iyi maçlardan biriydi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Skoru 3-3’e getiren golden sonra sevinçten çılgına dönen ve takımıyla birlikte büyük bir sevinç yaşayan Sumudica, bunun kendisine sorulması üzerine ise “Fenerbahçe’nin sahasında 3-3 berabere kaldığımız için üzülmemi mi bekliyordunuz? 5 sene önce Vaslui ile gelmiştik buraya. O maçta da 1-1 kalmıştık, şans gülmüyor demek ki bana. Bu 1 puanın anlam ifade etmesi için Trabzonspor’u yenmemiz lazım” dedi.

"Valbuena’dan özür diledim"

Maç içinde Valbuena ile olan tartışmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Sumudica, “Oyun oynanırken kendimi kontrol edemiyorum. Ben takımımı kenardan agresiflikle itmek istiyorum. İlk olarak söylemem gereken, Valbuena’nın ağzındaki kanı görmedim. İkinci yarı başlamadan önce kendisinden özür diledim. Benim takımım Valbuena yerdeyken topu dışarı attı. Bizim oyuncumuz Deniz yerde yatarken, onlar topu dışarı göndermediler. Hakem de oyunu durdurmadı. 1-0 öndeyiz ve son dakikaya giriyoruz maçta. Ben burada Fair-play göremedim. Biz aynı durumda topu dışarı attık. Hayat böyle. Allah bize yardım etti. Adaletini gösterdi.” diye konuştu.

“Valbuena olsaydı berabere bitiremezdik”

Karşılaşmanın kendileri için çok enteresan bir hal aldığını söyleyen Rumen teknik adam, “İlk yarının sonunda gol yedik, ikinci yarının sonunda gol attık. Konsantrasyonla ilgili bir durum. Bunun için daha fazla çalışacağız. Bizim takımımızda ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçından sonra bir gelişme var. İyi oynuyoruz. Felsefemiz var ve galibiyete odaklı bir mantalitemiz var. Osmanlı maçında geriye düşüp 10 kişiyle maçı berabere bitirdik. Bugün zor bir maçta Valbuena sahada kalsaydı bugün berabere bitiremezdik. Valbuena topu kontrol etmeyi ve nereye gideceğini biliyor. Daha fazla topu tutup faul kazanmayı biliyor. Hayat böyle. Bu benim fikrim. Eğer Valbuena çıkmasaydı, Fenerbahçe kazanırdı. Diğer hocanın hakkında kötü konuşmak istemiyorum, bu sadece benim fikrim. Diğer hocaların tamamına saygı duyuyorum.” dedi.