SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLARA STADYUM İZNİ

Derin bir cinsiyet eşitsizliğinin hüküm sürdüğü Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Salman tarafından yürürlüğe konulan modernleşme projesi kapsamında önemli bir karar alındı.

Yetkililerin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte, ülkedeki kadınların önümüzdeki yıldan itibaren stadyumlara girmesinin önü açıldı. Riyad, Cidde ve Dammam şehirlerinde başlanacak olan yeni uygulama sayesinde futbol maçlarının ailecek izlenebilmesi mümkün olacak.

Söz konusu yenilik kapsamında stadyumlar da yapısal bir dönüşüm geçirecek. Stadyum bünyesinde restoran ve kafelerin açılacağını belirten yetkililer, böylelikle bu mekanları aileler için cazip hâle getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın 32 yaşındaki prensi Muhammed bin Salman, uygulamaya koyduğu modernleşme projesiyle birlikte ülkeyi yeniden "ılımlı İslam" modeline döndürmeyi planladıklarını vurgulamıştı. Geçtiğimiz ay alınan kararla kadınlara gelecek yıldan itibaren otomobil kullanma izninin verildiği Suudi Arabistan'da, kadınların kamusal alanda bir erkeğin izni olmadan dolaşma veya çalışma hakkı henüz bulunmuyor.