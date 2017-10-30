Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun kayıtları başladı
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VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU'NUN KAYITLARI BAŞLADI

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun kayıtları başladı

12 Kasım Pazar günü saat 09:45'te startı verilecek halk koşusuna 100 bin kişinin kaydolması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu organizasyonundaki halk koşusunun kayıtları başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone İstanbul Maratonu'nda yer alan ve her yıl "halk koşusu" adıyla düzenlenen 8 kilometrelik yürüyüş etkinliği, bu yıl "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" teması ile gerçekleştirilecek.

Altunizade'de saat 09.45'te startı verilecek ve Vodafone Park'ta son bulacak halk koşusuna yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

Halk koşusu tişörtleri, 9-11 Kasım'da Yenikapı Maraton ve Spor Fuarı'nda dağıtılacak.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlar, meydanlarda kurulan stantlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tesislerinde kayıtlarını yaptırıp göğüs numaralarını alabilecek.

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