SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Süper Lig'de 10. hafta, tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Kayserispor karşısında 3-1'lik skor üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, 8. sıraya geriledi.
Trabzonspor'a dün 2-1 kaybeden lider Galatasaray, 23 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ilk yenilgisini alırken, ligde namağlup takım kalmadı.
Zirve mücadelesi veren ekiplerden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, ilk haftadan bu yana liderliği kimseye bırakmayan Galatasaray ile puan farkını azalttı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın namağlup unvanını kaybettiği haftada 20 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi.
Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Beşiktaş ise puanını 18'e çıkardı. Dört maç sonra kazanarak 3. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.
Süper Lig'in 10. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Kasımpaşa-Göztepe: 3-1
Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2
Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: 1-0
Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Bursaspor-Antalyaspor: 4-0
Trabzonspor-Galatasaray: 2-1
Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3
- Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|10
|7
|2
|1
|21
|8
|13
|23
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|10
|6
|2
|2
|16
|13
|3
|20
|3.
|BEŞİKTAŞ
|10
|5
|3
|2
|16
|11
|5
|18
|4.
|KAYSERİSPOR
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|4
|18
|5.
|GÖZTEPE
|10
|5
|2
|3
|21
|18
|3
|17
|6.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|10
|5
|2
|3
|18
|15
|3
|17
|7.
|BURSASPOR
|10
|5
|1
|4
|20
|13
|7
|16
|8.
|FENERBAHÇE
|10
|4
|4
|2
|20
|15
|5
|16
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|5
|1
|4
|15
|14
|1
|16
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|10
|4
|2
|4
|16
|17
|-1
|14
|11.
|TRABZONSPOR
|10
|3
|3
|4
|19
|23
|-4
|12
|12.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|3
|2
|5
|20
|22
|-2
|11
|13.
|KASIMPAŞA
|10
|3
|2
|5
|16
|19
|-3
|11
|14.
|ATİKER KONYASPOR
|10
|3
|1
|6
|10
|13
|-3
|10
|15.
|ANTALYASPOR
|10
|2
|3
|5
|11
|19
|-8
|9
|16.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|10
|2
|2
|6
|11
|17
|-6
|8
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|2
|2
|6
|12
|21
|-9
|8
|18.
|OSMANLISPOR
|10
|2
|1
|7
|13
|21
|-8
|7
- 11. hafta programı
3 Kasım Cuma:
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
4 Kasım Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)
5 Kasım Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.30 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)