SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Süper Lig'de 10. hafta, tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Kayserispor karşısında 3-1'lik skor üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, 8. sıraya geriledi.

Trabzonspor'a dün 2-1 kaybeden lider Galatasaray, 23 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ilk yenilgisini alırken, ligde namağlup takım kalmadı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, ilk haftadan bu yana liderliği kimseye bırakmayan Galatasaray ile puan farkını azalttı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın namağlup unvanını kaybettiği haftada 20 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Beşiktaş ise puanını 18'e çıkardı. Dört maç sonra kazanarak 3. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Kasımpaşa-Göztepe: 3-1

Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2

Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: 1-0

Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Bursaspor-Antalyaspor: 4-0

Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 10 7 2 1 21 8 13 23 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 6 2 2 16 13 3 20 3. BEŞİKTAŞ 10 5 3 2 16 11 5 18 4. KAYSERİSPOR 10 5 3 2 17 13 4 18 5. GÖZTEPE 10 5 2 3 21 18 3 17 6. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 10 5 2 3 18 15 3 17 7. BURSASPOR 10 5 1 4 20 13 7 16 8. FENERBAHÇE 10 4 4 2 20 15 5 16 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 1 4 15 14 1 16 10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 10 4 2 4 16 17 -1 14 11. TRABZONSPOR 10 3 3 4 19 23 -4 12 12. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 3 2 5 20 22 -2 11 13. KASIMPAŞA 10 3 2 5 16 19 -3 11 14. ATİKER KONYASPOR 10 3 1 6 10 13 -3 10 15. ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 19 -8 9 16. KARDEMİR KARABÜKSPOR 10 2 2 6 11 17 -6 8 17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 12 21 -9 8 18. OSMANLISPOR 10 2 1 7 13 21 -8 7

- 11. hafta programı

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

4 Kasım Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.30 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)