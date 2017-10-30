KOCAMAN: "CİDDİ BİR FIRSATI KAÇIRDIK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor beraberliğini değerlendirdi.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Kocaman, "Ciddi bir fırsatı kaçırdık. Üstüne söylenecek çok bir şey yok. Liderin 3 puan kaybettiği bir hafta. Her şey son derece iyi giderken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada son dakikada gol yedik." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bugün için söylenecek çok fazla bir şey yok. Sezon içindeki görüntümüze benzer bir görüntü vardı. Çok fazla isteyen, bir şeyler yapmak için zorlayan bir takım vardı. Öte yandan öne geçtiğimiz anlarda, 2-1 ve 3-1 olduktan sonraki süreçte daha fazla korumaya yönelik, topu tutamayan bir oyun oynadık. Bireysel hatalar da bu dakikalarda fazlalaştı.

Maç öncesi oyuncularıma iki şey söyledim. Biri de duran toplardı. Uygun bir şekilde konuştuk yapmamız gerekenleri. Futbol böyle bir oyun; top da bazen göğüsten, kafadan sekebilen bir şey."

Sumudica'nın "Valbuena çıkmasaydı Fenerbahçe kazanırdı' sözlerine Aykut Kocaman şu yanıtı verdi: "İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilense iyi olur. Sonucun Valbuena ile alakası yok. Yanlışım, hamleyi geç yapmaktı."