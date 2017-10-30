TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de 10. hafta, 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son maçlarında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u, Çaykur Rizespor da Boluspor'u 1-0 yendi.
Ligde 10. haftanın sonunda ilk 4 sıra değişmedi.
Ümraniyespor liderliğini sürdürürken, Akın Çorap Giresunspor ikinci, MKE Ankaragücü üçüncü, Çaykur Rizespor ise 4. sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Samsunspor-Gaziantepspor: 3-0
Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: 4-1
Altınordu-Eskişehirspor: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor: 4-1
Gazişehir Gaziantep-Elazığspor: 1-0
Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor: 1-2
Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor: 0-2
Çaykur Rizespor-Boluspor: 1-0
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 1-0
- Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|10
|6
|3
|1
|16
|7
|9
|21
|2.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|10
|5
|4
|1
|14
|7
|7
|19
|3.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|5
|3
|2
|12
|7
|5
|18
|4.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|5
|3
|2
|18
|14
|4
|18
|5.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|10
|5
|3
|2
|23
|16
|7
|15
|6.
|ALTINORDU
|10
|4
|3
|3
|17
|12
|5
|15
|7.
|ELAZIĞSPOR
|10
|4
|3
|3
|15
|13
|2
|15
|8.
|İSTANBULSPOR
|10
|4
|2
|4
|10
|9
|1
|14
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|10
|4
|2
|4
|15
|15
|0
|14
|10.
|ADANASPOR
|10
|4
|2
|4
|10
|15
|-5
|14
|11.
|SAMSUNSPOR
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|0
|13
|12.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|3
|3
|4
|12
|14
|-2
|12
|13.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|10
|2
|5
|3
|8
|6
|2
|11
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|10
|2
|5
|3
|16
|18
|-2
|8
|15.
|BOLUSPOR
|10
|2
|2
|6
|11
|15
|-4
|8
|16.
|DENİZLİSPOR
|10
|2
|2
|6
|10
|19
|-9
|8
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|10
|3
|1
|6
|12
|16
|-4
|7
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|10
|1
|2
|7
|4
|20
|-16
|2
Not: Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un 3'er puanı silindi.
- 11. hafta programı
3 Kasım Cuma:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)
4 Kasım Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)
15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
5 Kasım Pazar:
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)
18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)