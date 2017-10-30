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TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 10. hafta, 2 maçla tamamlandı.

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TFF 1. Lig'de 10. hafta, 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u, Çaykur Rizespor da Boluspor'u 1-0 yendi.

Ligde 10. haftanın sonunda ilk 4 sıra değişmedi.

Ümraniyespor liderliğini sürdürürken, Akın Çorap Giresunspor ikinci, MKE Ankaragücü üçüncü, Çaykur Rizespor ise 4. sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Samsunspor-Gaziantepspor: 3-0

Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: 4-1

Altınordu-Eskişehirspor: 0-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor: 4-1

Gazişehir Gaziantep-Elazığspor: 1-0

Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor: 1-2

Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor: 0-2

Çaykur Rizespor-Boluspor: 1-0

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 1-0

- Puan durumu

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. ÜMRANİYESPOR 10 6 3 1 16 7 9 21
2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 10 5 4 1 14 7 7 19
3. MKE ANKARAGÜCÜ 10 5 3 2 12 7 5 18
4. ÇAYKUR RİZESPOR 10 5 3 2 18 14 4 18
5. BALIKESİRSPOR BALTOK 10 5 3 2 23 16 7 15
6. ALTINORDU 10 4 3 3 17 12 5 15
7. ELAZIĞSPOR 10 4 3 3 15 13 2 15
8. İSTANBULSPOR 10 4 2 4 10 9 1 14
9. ADANA DEMİRSPOR 10 4 2 4 15 15 0 14
10. ADANASPOR 10 4 2 4 10 15 -5 14
11. SAMSUNSPOR 10 3 4 3 11 11 0 13
12. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 3 3 4 12 14 -2 12
13. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 10 2 5 3 8 6 2 11
14. ESKİŞEHİRSPOR 10 2 5 3 16 18 -2 8
15. BOLUSPOR 10 2 2 6 11 15 -4 8
16. DENİZLİSPOR 10 2 2 6 10 19 -9 8
17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 10 3 1 6 12 16 -4 7
18. GAZİANTEPSPOR 10 1 2 7 4 20 -16 2

Not: Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un 3'er puanı silindi.

- 11. hafta programı

3 Kasım Cuma:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)

4 Kasım Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

5 Kasım Pazar:

13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)

18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

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