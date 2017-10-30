FENERBAHÇE 3 - KAYSERİSPOR 3

Fenerbahçe 3 - Kayserispor 3
Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena (82' Alper Potuk), Josef De Souza, Nabil Dirar (90' İsmail Köybaşı), Ozan Tufan (76' Mehmet Topal), Giuliano, Vincent Janssen
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes (73' Asamoah Gyan), Güray Vural (58' Fernando Boldrin), Şamil Cinaz (90' Nikola Stojiljkovic), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Suat Arslanboğa
Goller: DK 41: Umut Bulut (Kayserispor), DK 45: Ozan Tufan (Fenerbahçe), DK 50: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 62: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 68: Luis Neto (Kayserispor), DK 90: Asamoah Gyan (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 61: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 67: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 87: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 90: Roman Neustadter (Fenerbahçe)
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