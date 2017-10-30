GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 11.hafta açılış maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana ısınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra taktik çalışmaya geçti. Taktik çalışmanın ardından çift kale maç yapan futbolcular günü bu çalışma ile tamamladı.

Foto Albümü Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı 6 FOTO

Marko Milinkovic sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlarken tedavileri süren Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin bugünkü antrenmanda yer almadı.