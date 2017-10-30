ANKARAGÜCÜ VURA VURA GELİYOR!

MKE Ankaragücü 1 - İstanbulspor 0
TFF 1.Lig 10. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Putsila (84' Yusuf Abdioğlu), Doka Madureira (68' Olanrewaju Kehinde), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay (72' Jean-jacques Bougouhi), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (82' Eslem Öztürk), Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (79' Şaban Yılmaz Genişyürek)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Zorbay Küçük
Gol: DK 35: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 24: Onur Kolay (İstanbulspor), DK 61: Kubilay Aktaş (İstanbulspor), DK 64: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 90: Onur Ergün (İstanbulspor)