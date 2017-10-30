Ankaragücü vura vura geliyor!
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ANKARAGÜCÜ VURA VURA GELİYOR!

Ankaragücü vura vura geliyor!

TFF 1.Lig 10. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 1 - İstanbulspor 0

TFF 1.Lig 10. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Putsila (84' Yusuf Abdioğlu), Doka Madureira (68' Olanrewaju Kehinde), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay (72' Jean-jacques Bougouhi), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (82' Eslem Öztürk), Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (79' Şaban Yılmaz Genişyürek)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Zorbay Küçük

Gol: DK 35: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 24: Onur Kolay (İstanbulspor), DK 61: Kubilay Aktaş (İstanbulspor), DK 64: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 90: Onur Ergün (İstanbulspor)
 

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Kenedi
30 Ekim 201721:17
Grupların arasında uzun süredir gozlemledigim bir gerginlik bu maçta ayyuka çıktı. Bence bu macta maratondakiler puan kazandı. Birileri bir şahsın askeriyiz derken onlar ankaragucunun askerleriyiz diye bağırdılar. Yine de her iki tarafa da yaziklar olsun.hepsi iki kelimeyi bir araya getiremeyen adamlar.yiyin birbirinizi diyecegim de ankaragücü zarar görmesin.
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