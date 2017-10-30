ANKARAGÜCÜ VURA VURA GELİYOR!

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Kenedi

30 Ekim 201721:17

Grupların arasında uzun süredir gozlemledigim bir gerginlik bu maçta ayyuka çıktı. Bence bu macta maratondakiler puan kazandı. Birileri bir şahsın askeriyiz derken onlar ankaragucunun askerleriyiz diye bağırdılar. Yine de her iki tarafa da yaziklar olsun.hepsi iki kelimeyi bir araya getiremeyen adamlar.yiyin birbirinizi diyecegim de ankaragücü zarar görmesin.