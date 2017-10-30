Çaykur Rizespor 1 - Boluspor 0
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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - BOLUSPOR 0

Çaykur Rizespor 1 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Boluspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

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Çaykur Rizespor 1 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Boluspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Alexander Milosevic, Jakob Jantscher (77' Oğulcan Çağlayan), Süleyman Koç (46' Recep Niyaz), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Braian Samudio, Leonard Kweuke (83' Halil İbrahim Sönmez)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak, Özgür İleri, İrfan Başaran (84' Sefa Yılmaz), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Melih Okutan (65' Mustafa Durak)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan, Alper Çetin

Gol: DK 60: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 49: Özgür İleri (Boluspor), DK 76: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 88: Alim Öztürk (Boluspor), DK 89: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

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