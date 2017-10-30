Fenerbahçe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy, Suat Arslanboğa

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