İşte Çaykur Rizespor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 10. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Jakob Janster, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Goran Alexander Sjöström Mılosevıc, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Renato Arapı, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Furkan Şeker, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan, Alper Çetin

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