İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 10. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Jakob Janster, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Goran Alexander Sjöström Mılosevıc, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Boluspor: Renato Arapı, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Furkan Şeker, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan, Alper Çetin
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