MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 10. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Anton Putsıla, Doka, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy, Ali Dere
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Zorbay Küçük
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