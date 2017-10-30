MKE Ankaragücü - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 10. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 10. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Anton Putsıla, Doka, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev

Teknik Direktör: İsmail Kartal

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy, Ali Dere

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok, Zorbay Küçük

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