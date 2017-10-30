ANKARA DEMİRSPOR 2 - KIRIKHANSPOR 1

Ankara Demirspor 2 - Kırıkhanspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Ankara Demirspor ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 2-1 kazandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Kerem Vapurluoğlu, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu (77' Çınar Tarhan), Burak Sürmeli (90' Umut Aslan), Bilal Özhan, Hasan Kaya (65' Barış Gök), Hasan Ahmet Sarı
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
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Kırıkhanspor: Mustafa Arslan, Hüseyin Akmaz, Mustafa Acar, Doğancan Topal, Yusuf Turhan (46' Okan Aslan), Serkan Çelik (80' Ahmet Karaman), Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hasan Demir (60' Mertcan Dursun), Semih Durmuş
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
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Hakem: Safa Yılmaz, Suat Fidan, Burak Gültek, Atakan Aksu
Goller: DK 29: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor), DK 46: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 47: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Kerem Vapurluoğlu (Ankara Demirspor), DK 66: Mustafa Sevim (Kırıkhanspor), DK 70: Serkan Çelik (Kırıkhanspor), DK 76: Bilal Özhan (Ankara Demirspor), DK 90: Ahmet Şahbaz (Ankara Demirspor)
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