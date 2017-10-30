Keçiörengücü 5 - Eyüpspor 1
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KEÇİÖRENGÜCÜ 5 - EYÜPSPOR 1

Keçiörengücü 5 - Eyüpspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Keçiörengücü ile Eyüpspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 5-1 kazandı.

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Keçiörengücü 5 - Eyüpspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Keçiörengücü ile Eyüpspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 5-1 kazandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör (79' Erdi Dikmen), Umut Pusat, Tarık Mayhoş, Okan Baydemir (46' Uğur Utlu), Rıdvan Koçak, Ayhan Gürbüz, Berat Satılmış, Burak Aydın, İlyas Yavuz (81' Abdurrahman Kuyucu), Ahmet Güven

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Eyüpspor: Burak Kapan, Ahmet Devret, Dede Çelik, Murat Akçay, Kubilay Akyüz, Bilal Gülden, Gencay Erten (83' Naci Bayraktaroğlu), Erkan Yetişmiş (70' Mehmet Kodeş), Atakan Arslan, İsmail Ayaz, Emrah Metoğlu (46' Erhan Aydın)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Cihan Aydın, Murat Taşçıkar, Emir Kılıçarslan, Tayfun Sarı

Goller: DK 3: Atakan Arslan (Eyüpspor), DK 12: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 53: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 64: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 76: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 79: İlyas Yavuz (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 40: Murat Akçay (Eyüpspor), DK 45: Burak Aydın (Keçiörengücü), DK 54: İsmail Ayaz (Eyüpspor), DK 69: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü), DK 71: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü), DK 75: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 83: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 86: Erhan Aydın (Eyüpspor), DK 90: Atakan Arslan (Eyüpspor)

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