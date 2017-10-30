KARS 36 SPOR, İSTANBUL TAKIMI İSTİYOR!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altınordu'yu 1-0 yenerek adını 5. tura yazdıran Bölgesel Amatör Ligi temsilcisi Kars 36 Spor, Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe ile karşılaşmak istiyor.

Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yıldız, Kars'ın sporda hak ettiği yere geleceğini belirterek, "Kars sporda başarıya susamış bir şehir." dedi.

Türkiye'nin kendilerini konuştuğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kupada 5. turda hem Kars'ta hem de deplasmanda oynayacağız. Kim gelir bilmiyorum ama inşallah büyüklerden birini çekeriz. Bizim hakkımız Bölgesel Amatör Ligi değil. Bir il takımının Bölgesel Amatör'de olmaması lazım, profesyonelliğe çıkmalıyız. İnşallah daha da başarılı oluruz. Kıt kanaat imkanlarla nereye kadar gidebilirsiniz. Bu çocukların şu ana kadar içeride alacakları 7-8 maç başı para ve primleri var. Daha onları ödeyememişiz. Kış geldi bazen elektiriğimizi kesiyorlar, kömürümüz yok bir sürü şey... Ama ben artık inanıyorum ki hemşehrilerimiz bu kulübü sahiplenecekler. Kimseye muhtaç etmeyecekler."

"Bu şehir hiç büyük takımları görmedi"

Muharrem Yıldız, büyük takımlarla Kars'ta oynamak istediklerini ifade ederek, "Bu şehir hiç büyük takımları görmedi. Kurada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar gelirse İstanbul'daki hemşehrilerimizle bir arada olup, eşleşmeyi mutluluğa çevirebiliriz. Kars ilk kez bunlarda birini görmüş olacak. Bunu yaşatmak istiyoruz. İnşallah bu takımlardan biri olur." diye konuştu.

Teknik direktör Kaçmaz: "Bu şehre yakışanı yapacağız"

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz da başkanın, taraftarların kendilerine çok fazla destek verdiklerini dile getirerek, "Bu bir gönül işi, aile işi. Biz burada bu aile ortamını yakaladık. Bu da oyuncu grubumuza yansıdı. Onların verdiği üstün bir çaba ve istek var. Kendilerine göre hedefleri var. Kars adına gurur veren bir şey. Öncelikle oyuncu arkadaşlarıma göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehre yakışanı yapacağız, gidebildiğimiz yer neresiyse oraya kadar gitmeye çalışacağız. Nasibimizde kim varsa o gelecek, biz de çıkıp bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmacı: "Fenerbahçe'nin gelmesini istiyorum"

Takım kaptanı Abdurrahman Kırmacı ise kupada Balıkesirspor Baltok ve Altınordu'yu eleyerek, çok büyük bir iş başardıklarını vurgulayarak, "Bu başarıda da takım arkadaşlarımın ayaklarına yüreklerine sağlık gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Bu takımları yenmek kolay değildi. Bu işi biz başardık sıradaki takım kimse onu da iyi bir mücadeleyle geçeceğimize inanıyorum. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin gelmesini istiyorum. İnşallah gelir burada Karsımızı da görür biz de deplasmanda iyi bir şekilde mücadele ederiz." şeklinde konuştu.

Orta saha oyuncusu Sebahattin Genç de Kars'ta büyük takımlarla oynamayı hayal ettiklerini ve bu hayali de gerçekleştirmek istediklerini aktararak, "Tabii Kars'a 4 büyük takımdan birini getirmek isteriz. Ben de Fenerbahçeliyim yani çocukluktan beri Fenerbahçe ile büyüdük, maçlarını izledik. Aynı sahada olmak, Kars iline Fenerbahçe'yi getirmek herkes için güzel olacaktır. İnşallah Fenerbahçe'ye denk gelir." ifadelerini kullandı.

Demirdelen: "Gomis'e karşı oynamak isterim"

Kaleci Aykut Demirdelen ise bir üst turu da geçeceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize inanıyoruz, bize inansınlar. Bu şehir sahipsiz kalmasın. Başaramayacağımız bir şey yok. Futbol yürek oyunu, yani bir yere kadar maddiyatı koyabilirsin ama o sahaya çıktıktan sonra yüreği olan, gerçekten inanan, o gün gününde olan kazanıyor. İsteriz ki 4 büyüklerden birini Kars'a getirelim. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gomis'e karşı oynamak isterim, inşallah kısmet olursa neden olmasın. İnşallah Kars 36 Spor'u hak ettiği yere getiririz."