KAPLAN: ''TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ''

Bayburt’ta Gümüşhanespor ile önemli bir maça çıktık. Öncelikle şehre girdiğimiz andan , bizi Ankara’ya yolcu ettikleri ana kadar Bayburt Emniyet Müdürlüğü ‘nün misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Hem Gümüşhane Vali’si hem Bayburt Vali’si bizleri çok iyi ağırladı ve dostluk içerisinde geçen bir maç oldu.

Sahada da sadece futbol vardı. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Hakeme de teşekkür etmek gerek, iki takımın da oyun oynamasına izin verdi ve harika bir maç yönetti. 1 puan deplasman için kötü sonuç gibi durmuyor ama hem ben hem de futbolcularım burada bıraktığımız iki puana çok üzüldük. Galibiyetle dönmemiz sürpriz olmayacaktı ancak futbol bu ufak tefek şanssızlıklar sonucu belirliyor.

İlerisi için umut veren bir maç oldu. Genç oyuncularımızla daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Türk futbolunun geleceği için hem Hacettepe hem de ben teknik direktör Mustafa Kaplan olarak hizmetlerimizi bu çocuklarımızla birlikte sürdüreceğiz. Yaş ortalamasına baktığımızda genç bir ekip var elimizde ve bu çocuklar ilerleyen yıllarda bu liglerde ter dökecek ve Türk futboluna hizmet edecek.