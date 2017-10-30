Ankara Demirspor - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...
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ANKARA DEMİRSPOR - KIRIKHANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ankara Demirspor - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Ankara Demirspor ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ankara Demirspor - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Ankara Demirspor ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Hasan Kaya, Ahmet Şahbaz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Hasan Demir, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hüseyin Akmaz, Mustafa Arslan, Serkan Çelik, Doğancan Topal, Yusuf Turhan

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Hakem: Safa Yılmaz, Suat Fidan, Burak Gültek, Atakan Aksu

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