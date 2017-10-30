ANKARA DEMİRSPOR - KIRIKHANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ankara Demirspor - Kırıkhanspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Ankara Demirspor ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Hasan Kaya, Ahmet Şahbaz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
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Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Hasan Demir, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hüseyin Akmaz, Mustafa Arslan, Serkan Çelik, Doğancan Topal, Yusuf Turhan
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
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Hakem: Safa Yılmaz, Suat Fidan, Burak Gültek, Atakan Aksu
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