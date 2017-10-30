KEÇİÖRENGÜCÜ - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Keçiörengücü - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Keçiörengücü - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Umut Pusat, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Aydın, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Atakan Arslan, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Erkan Yetişmiş, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Aydın, Murat Taşçıkar, Emir Kılıçarslan, Tayfun Sarı
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