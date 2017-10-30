Keçiörengücü - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KEÇİÖRENGÜCÜ - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Keçiörengücü - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Keçiörengücü ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Keçiörengücü - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Umut Pusat, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Aydın, Tarık Mayhoş, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Atakan Arslan, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Erkan Yetişmiş, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Cihan Aydın, Murat Taşçıkar, Emir Kılıçarslan, Tayfun Sarı

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