Ziraat Bankası, İnegöl’e şans tanımadı
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ZİRAAT BANKASI, İNEGÖL’E ŞANS TANIMADI

Ziraat Bankası, İnegöl’e şans tanımadı

Efeler Ligi’nde 7.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası evinde İnegöl Belediye’yi konuk etti.

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Efeler Ligi’nde 7.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası evinde İnegöl Belediye’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25-21, 22-25, 25-15 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

Rakibine karşı iyi  bir oyun ortaya koyan Ziraat Bankası bu maçtan da galip ayrılarak puanını 22’ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.

 

 

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Zeki Bocutcu – Meryem Pelenk Tekol

SETLER: 25-16, 25-21, 22-25, 25-15

SÜRE: 1 saat 32 dakika

 

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Emre Tayaz, Burhan Zorluer)

İNEGÖL BELEDİYE: Gökhan Çatal, Antonovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Husaj, Klapwijk, Cansın Çınar (Caner Dengin (L) Anıl Tokat)

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