ZİRAAT BANKASI, İNEGÖL’E ŞANS TANIMADI

Efeler Ligi’nde 7.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası evinde İnegöl Belediye’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25-21, 22-25, 25-15 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.
Rakibine karşı iyi bir oyun ortaya koyan Ziraat Bankası bu maçtan da galip ayrılarak puanını 22’ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.
SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Zeki Bocutcu – Meryem Pelenk Tekol
SETLER: 25-16, 25-21, 22-25, 25-15
SÜRE: 1 saat 32 dakika
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Emre Tayaz, Burhan Zorluer)
İNEGÖL BELEDİYE: Gökhan Çatal, Antonovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Husaj, Klapwijk, Cansın Çınar (Caner Dengin (L) Anıl Tokat)