Son 3 maçta 4 kırmızı
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SON 3 MAÇTA 4 KIRMIZI

Son 3 maçta 4 kırmızı

Galatasaray, geçen hafta olduğu gibi Trabzonspor karşılaşmasını da kırmızı kartlar nedeniyle eksik tamamladı.

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Ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada Younes Belhanda'yı kırmızı kartla yitiren sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor mücadelesinde ise 45. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+1. dakikada Papa Alioune Ndiaye kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, 5 hafta sonra kazandı

Trabzonspor, ligde 5 maç aradan sonra kazanarak galibiyet özlemine son verdi.

Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatını sonlandırdı.

Son 3 maçta 4 kırmızı

Trabzonsporlu oyuncular, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde oynadığı son 3 maçta toplamda 4 kırmızı kart gördü.

Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Jose Sosa ve Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum Belediyespor ile oynanan maçta Hugo Rodallega, Galatasaray karşısında ise Olcay Şahan, kırmızı kart gören isimler oldu.

N'Doye yine boş geçmedi

Trabzonspor'un ilk golünü atan Dame N'Doye, bir Galatasaray maçında daha fileleri havalandırdı.

Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda bu sezon ilk kez 11'de forma şansı bulan bordo-mavili oyuncu, Galatasaray'a karşı 3. maçında 3. golünü kaydetti.

N'Doye, geçen sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0 yendiği maçlarda da birer gol atmıştı.

Geçen sezonki gibi

Trabzonspor, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0'lık sonuçla yenmiş, golleri aynı oyuncular kaydetmişti.

Bordo-mavili takım, geçen sezonki müsabakada 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
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