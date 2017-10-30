Bursaspor - Antalyaspor maçının ardından
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BURSASPOR - ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN

Bursaspor - Antalyaspor maçının ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 10. haftasında 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçına ilişkin ''Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha güzel.'' dedi.

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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 10. haftasında 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçına ilişkin ''Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha güzel.'' dedi.

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan farklı galibiyetten ve sahadaki oyun biçiminden mutlu olduğunu söyledi.

Bugünün Türkiye'de milli bayram olmasından dolayı galibiyetin kendilerini daha da mutlu ettiğini dile getiren Le Guen, ''Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha güzel. Bursaspor taraftarının stattan mutlu ayrılması beni daha da mutlu ediyor. Yeni bir tarz geliştirdik ama hala çok çalışmamız gereken noktalar var.'' diye konuştu.

Le Guen, aldıkları farklı galibiyetle ilgili ''Güzel bir sürpriz oldu. Antalyaspor ile 1 ay sonra oynamak yerine bugün oynamayı tercih ederdim. Leonardo ve bazı oyuncuların varlığı ile Antalyaspor'un 1 ay sonra çok tehlikeli olabileceğini görüyorum.'' ifadelerini kullandı.

- Antalyaspor cephesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, üzücü bir gün yaşadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynamaya çalıştıklarını ifade eden Leonardo, şunları kaydetti:

''Yediğimiz gol ve kırmızı kartın ardından direncimiz düştü. Kırmızı kart için ağır bir karar diyebilirim. İkinci yarıya iyi başlayamadık, erken gol yedik ve ardından toparlanamadık. 4-0'ın ağır bir skor olduğunu söyleyebilirim. 20 sene sonra takım arkadaşımla farklı takımların başında buluşmak değişik bir duyguydu. Bugün benim için üzücü onun için mutlu bir gün.''
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