WTA Finalleri'nin kraliçesi Wozniacki
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WTA FİNALLERİ'NİN KRALİÇESİ WOZNİACKİ

WTA Finalleri'nin kraliçesi Wozniacki

Venus Williams'ı set kaybetmeden mağlup eden dünya 6 numarası, WTA Finalleri'nde kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

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WTA Sezon Sonu Şampiyonası'nda kupanın sahibi Caroline Wozniacki oldu. Final maçında Venus Williams'ı 6-4'lük iki setle mağlup eden Danimarkalı tenisçi, bu turnuvada kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Açılış setinde 12 basit hataya imza atan Venus karşısında sadece 3 basit hata yapan Wozniacki, son üç oyununun karşılıklı servis kırmalarla geçildiği bu seti 6-4'le hanesine yazdırdı. Dünya 6 numarası ikinci sete de fırtına gibi başlayarak durumu 5-0'a getirdi ve şampiyonluğa bir oyun kadar yaklaştı. Ancak bu andan sonra muhteşem bir geri dönüşe imza atan 37 yaşındaki Venus, sette skoru 5-4'e kadar getirmesine karşın 10. oyunda servisine tutunamadı ve Wozniacki bir buçuk saatin ardından maça nokta koyarak mutlu sona ulaştı.

Kariyerinin en büyük zaferini elde eden 27 yaşındaki Caroline Wozniacki, bu şampiyonlukla birlikte WTA klasmanında 3. basamağa yükseldi ve 2011'den sonra ilk kez bir yılı ilk 5 sıranın içinde tamamlamayı başardı. Avustralya Açık ve Wimbledon'ın ardından WTA Sezon Sonu Şampiyonası'nı da finalde kaybeden ve sezonu tekler kupası kaldıramadan tamamlayan Venus Williams 2017 yılını dünya 5 numarası olarak kapadı.

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