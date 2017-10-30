WTA FİNALLERİ'NİN KRALİÇESİ WOZNİACKİ

WTA Sezon Sonu Şampiyonası'nda kupanın sahibi Caroline Wozniacki oldu. Final maçında Venus Williams'ı 6-4'lük iki setle mağlup eden Danimarkalı tenisçi, bu turnuvada kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
Kariyerinin en büyük zaferini elde eden 27 yaşındaki Caroline Wozniacki, bu şampiyonlukla birlikte WTA klasmanında 3. basamağa yükseldi ve 2011'den sonra ilk kez bir yılı ilk 5 sıranın içinde tamamlamayı başardı. Avustralya Açık ve Wimbledon'ın ardından WTA Sezon Sonu Şampiyonası'nı da finalde kaybeden ve sezonu tekler kupası kaldıramadan tamamlayan Venus Williams 2017 yılını dünya 5 numarası olarak kapadı.