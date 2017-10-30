Lewis Hamilton dördüncü kez şampiyon
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LEWİS HAMİLTON DÖRDÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Lewis Hamilton dördüncü kez şampiyon

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix’sini Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Marc Verstappen kazanırken, Lewis Hamilton kariyerindeki 4. Formula 1 şampiyonluğunu ilan etti.

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Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 efsaneleri arasında artık bir sıra daha yukarıda...

Prost ve Vettel'i yakaladı

Hamilton, Meksika GP’sinin ardından sezonun bitimine iki yarış kala sürücüler klasmanındaki şampiyonluğunu garantiledi ve kariyerindeki 4. Formula 1 zaferini kazandı.Bu zaferle Formula 1 tarihinde en çok şampiyonluk kazanan 5 pilot arasına giren Hamilton, Alain Prost ve Sebastien Vettel'i yakalayarak 4 şampiyonluk kazanan isimler arasına katıldı.

Yarış süper başladı

Formula 1’de sezonun sondan üçüncü yarışı Meksika GP’si büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk yarışında Lewis Hamilton’ın en yakın rakibi Sebastian Vettel’in pole pozisyonunda başladığı yarışın ilk virajında Verstappen, Vettel ve Hamilton birbirine temas etti. Yaşanan karmaşada Hamilton’ın sağ arka lastiği patlarken, Vettel’in ön kanadı hasar gördü ve iki pilot son yaptıkları zorunlu pit-stop nedeniyle son sıraya düştü.

Bu gelişmenin ardından ilk sıradaki pozisyonunu turlar geçtikçe perçinleyen Marc Verstappen, 71 turluk yarış sonunda damalı bayrağı gören ilk isim oldu ve Malezya’dan sonra bu sezon ikinci kez podyumun zirvesine çıktı.

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