Napoli kasırgasının son kurbanı Sassuolo
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NAPOLİ KASIRGASININ SON KURBANI SASSUOLO

Napoli kasırgasının son kurbanı Sassuolo

Serie A'nın 11. haftasında Sassuolo'yu konuk eden Napoli sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı ve 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.

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Maurizio Sarri yönetiminde Avrupa futbolunun en beğenilen ekipleri arasında giren Napoli'nin akıcı hücumları Sassuolo'yu da çaresiz bıraktı...

San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Allan ile öne geçen ev sahibi, 41. dakikada Diego Falcinelli'nin golüne engel olamadı. İlk yarının 1-1 biteceği düşünülürken 44. dakikada gelişen atakta Sassuolo kalecisi Andrea Consigli yaptığı hatayla topu kendi ağlarına yolladı ve Napoli ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapattı.

Mertens'ten 33 maçta 35. gol

Maç boyunca %74''lük top hakimiyetiyle oynayan Napoli ikinci yarıya da baskılı başladı. Sezonun formda golcüsü Dries Mertens 54. dakikada sahneye çıktı ve Raul Albiol'un asistinde topu filelere gönderdi. Son 33 lig maçında 35. golünü kaydeden Belçikalı'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Napoli sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Yenilgisiz yürüyüşünü sürdürerek 11. maçında 10. galibiyetini alan Napoli puanını 31'e yükseltirken, Sassuolo 8 puanda kaldı.

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