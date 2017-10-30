NAPOLİ KASIRGASININ SON KURBANI SASSUOLO

Maurizio Sarri yönetiminde Avrupa futbolunun en beğenilen ekipleri arasında giren Napoli'nin akıcı hücumları Sassuolo'yu da çaresiz bıraktı...
Mertens'ten 33 maçta 35. gol
Maç boyunca %74''lük top hakimiyetiyle oynayan Napoli ikinci yarıya da baskılı başladı. Sezonun formda golcüsü Dries Mertens 54. dakikada sahneye çıktı ve Raul Albiol'un asistinde topu filelere gönderdi. Son 33 lig maçında 35. golünü kaydeden Belçikalı'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Napoli sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı.
Yenilgisiz yürüyüşünü sürdürerek 11. maçında 10. galibiyetini alan Napoli puanını 31'e yükseltirken, Sassuolo 8 puanda kaldı.