"Keşke her hafta Galatasaray ile oynayıp, şampiyonluğa gitsek"
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"KEŞKE HER HAFTA GALATASARAY İLE OYNAYIP, ŞAMPİYONLUĞA GİTSEK"

"Keşke her hafta Galatasaray ile oynayıp, şampiyonluğa gitsek"

2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrasında konuşan Trabzonspor stoperi Uğur Demirok, rakip taraftarların ''Trabzon kümeye'' tezahüratına iddialı bir cevap verdi...

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Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok maç sonu röportajında ''Keşke biz de her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek'' dedi.

Galatasaray altyapısında yetişen Uğur, ''Kötü giderken herkes sallayınca insanın konuşası gelmiyor. Çok iyi mücadele ettik. Buna ihtiyacımız vardı. Bugün iyi takım olduğumuzu gösterdik; gerekeni yaptık. Galatasaray seyircisi 'Trabzon kümeye' diye bağırmaktan bıkmadı. Keşke biz de her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek. Zaten iyi bir takımız. Belki sezon başında takım olmayı çok beceremedik. Takım olduğumuzda gerekeni yapıyoruz. İnşallah bizim için çıkış maçı olur. Trabzonspor'un ne kadar dirençli bir camia olduğunu herkese gösterdik'' şeklinde konuştu.
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