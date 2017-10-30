OBRADOVİC'TEN AHMET DÜVERİOĞLU VE EGEHAN ARNA'YA UYARI

Üst üste oynadıkları THY EuroLeague maçlarından sonra derbi karşılaşmasına farklı bir 5'le başladıklarını belirten Obradovic şunları kaydetti:
Ahmet ve Egehan'a uyarı
Deneyimli başantrenör, genç oyuncuları Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna'nın gelişimlerinin ise henüz yeterli seviyede olmadığının altını çizerek, "Üst seviyede basketbol oynayan isimlerdeki agresiflik henüz onlarda yok. Daha kararlı olmaları ve reaksiyon göstermeleri gerekiyor. İkisi de müthiş karakterler, ikisi de çok çalışıyorlar ama maç içinde bir adım daha atmaları gerekiyor. Bu akşam Ahmet'in en iyi savunma oynadığı maçlardan biriydi. İyi olmak ikisinin elinde." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Doğuş'un kaptanı Melih Mahmutoğlu da derbiyi kazandıkları için mutlu olduklarını vurguladı.