AMPUTE FUTBOLDA TÜRKİYE KUPASI OSMANLISPOR'UN

Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki dış sahada yapılan Ampute Futbol Türkiye Kupası final maçında, Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'ne 3-0 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'ne kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.
Kupada üçüncülük maçında ise TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.