MUSTAFA KAPLAN: "HACETTEPE RUHUNU YAKALADIK"

TFF 2. Lig ekiplerinden Hacettepe, Bayburt Genç Osman Stadyumu’nda oynanan maçta, Gümüşhanespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hacettepe’nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, “Hacettepe ruhunu yakaladığımıza İnanıyorum” dedi.

“Öncelikle tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramını Kutluyor, Sevgili Atatürk’ümüz ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Kaplan, Gümüşhanespor karşılaşmasında 3 puanı kaçırdıklarını aktardı.

"3 puanı kaçırdık"

1 puana sevinmediklerini belirten Kaplan, “Bugün çok zorlu Gümüşhanespor deplasmanındaydık. Bu zorlu deplasmandan 1 puan alıp döndüğümüze bir türlü sevinemiyoruz. Adeta 3 puanı kaçırdığımız için çok üzüntülüyüz. Maçın ilk dakikasından son anına kadar oyunda üstünlüğümüz bozulmadı. Tüm oyuncularıma bu güzel oyun İçin çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Takımca galibiyet serilerine başlamak istiyoruz"

Hacettepe ruhunun takım üzerinde oluştuğunun altını çizen Kaplan, “Liglerin en genç takımı olarak pozitif yönde yükselişimiz devam edecektir. Hacettepe ruhunu yakaladığımıza İnanıyorum. Genç pırıl pırıl çocuklarımla daha güzel günlere doğru koşuyoruz. Takımca galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Hırsımızı ve üstün oyunumuzu son haftaya kadar devam edeceğiz. Tüm bizi destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.